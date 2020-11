Il neo campione della Super League Cinese l’italo brasiliano ex attaccante dell’Inter Eder si è concesso per una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha rivelato anche degli interessanti retroscena di mercato riguardo alla possibilità di tornare in Italia, eventualità che è stata vicinissima in passato.



La punta ha infatti dichiarato di essere stato vicinissimo alla Fiorentina:

“Ringrazio Iachini che mi voleva a Firenze, non si è potuto far nulla. Ora si prospettano nuove scelte e voglio giocare”.