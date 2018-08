Il giocatore della Fiorentina Edimilson Fernandes si è presentato in conferenza stampa. Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a circa otto milioni di euro, ha dichiarato: "Cosa mi ha spinto a venire qui dalla Premier League? Aver giocato in Inghilterra è un qualcosa in più, cercherò di portare la mia esperienza. Pronto per l'esordio contro il Chievo? Sono pronto, mi sto preparando. Se non sarà questa, sarà la prossima. Ruolo? A centrocampo posso giocare in tutti i ruoli, mi piace fare il numero 8. Il giocatore a cui mi ispiro? Iniesta, sin da piccolo, cerco di assomigliargli. La Fiorentina ha perso Badelj, potrei sostituirlo? Mi sentirei pronto a farlo, ho già esperienza nonostante sia giovane. Ho parlato con mio cugino della Serie A e di Pioli? Lui conosce molto bene la categoria, sicuramente è una cosa positiva per me. Si lavora sodo ma è un'opportunità molto buona. Mi sento di passaggio? Sono qui in prestito ma per lavorare qui. Voglio concentrarmi, se tutto va bene rimanere qui. Le mie qualità migliori sono quelle offensive, devo migliorare in difesa".