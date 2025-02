Fiorentina, Edoardo Bove al Festival di Sanremo: i dettagli

di sabato 15 febbraio. Per l'occasione presenterà una delle canzoni in gara e risponderà a tre domande del conduttore, tifoso viola.nello scorso mercato estivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro che sarebbe diventato obbligo nel caso in cui il calciatore avesse giocato il 60% delle partite in questa stagione. Con la maglia viola ha raccolto 15 presenze,, sospesa dall'arbitro e recuperata il 5 febbraio 2025 con la vittoria per 3-0 della Fiorentina.