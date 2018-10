Jordan Veretout si è confermato uno dei migliori anche da regista nel 4-3-3 di Pioli, certo che la Fiorentina ha perso parte della sua esplosività laddove l’intensità deve far rima con precisione per gli attaccanti. Con il francese più avanzato - scrive La Nazione - si aprirebbe il problema del regista (Edimilson? Oppure finalmente Norgaard, fin qui mai visto e poi infortunato?). La Fiorentina deve inventare qualcosa per cambiare ritmo e aggiungere forza da centrocampo in su, compito che Gerson ha saputo interpretare finora con troppa leggerezza e discontinuità insieme a Benassi, che pure è il capocannoniere della squadra con 4 reti.