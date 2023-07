La Fiorentina piazza un altro colpo e mette le mani su Fabiano Parisi: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la società gigliata ha raggiunto l'accordo con l'Empoli per il terzino mancino, in un'operazione da 12 milioni di euro complessivi.



AFFARE - Rinforzo a sinistra quindi per Italiano, con Parisi che si legherà alla Viola con un contratto di cinque anni, fino al 2028. Ultimi dettagli sistemati tra le società, nelle prossime ore visite mediche di rito e firma per il giocatore dell'Italia Under 21, pronto a una nuova avventura a Firenze.