Fiorentina-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il fischio d'inizio è fissato per domenica 27 aprile alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola arrivano alla sfida dopo l'ottima prova in Sardegna che ha regalato tre punti pesantissimi in chiave europea, ma di fronte ci sarà un Empoli agguerrito totalmente immerso nelle sabbie mobili della zona retrocessione e alla ricerca disperata di punti salvezza.

Partita: Fiorentina-EmpoliData: domenica 27 aprile 2025Orario: 15:00Canale TV: DAZNStreaming: DAZNTerracciano; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. All. D'AversaPalladino se la giocherà al meglio ma con uno sguardo anche alla semifinale di Conference League da giocare giovedì contro il Betis Siviglia. Possibile un turno di riposo per De Gea, Pongracic e Fagioli. Kean potrebbe essere ancora assente a causa dei motivi familiari che lo hanno tenuto fuori dalla sfida col Cagliari. D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Cacace. In mezzo al campo Anjorin favorito su Henderson.

Fiorentina-Empoli sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

