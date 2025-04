Fiorentina-Empoli, le pagelle di CM: Mandragora e Adli scintillanti, Goglichidze croce e delizia

Getty Images

risponde presente quando chiamato in causa. Quella di Fazzini è una fucilata difficilmente parabile.contiene senza troppi patemi Fazzini ricorrendo spesso anche al lancio in avanti.quando coi piedi o quando di testa, in anticipo il pallone è sempre suo. Leader della retroguardia.farebbe il difensore, ma sono più le volte che lo si vede sganciarsi in avanti risultando pericoloso. Esce per un giallo pendente.Dal 59': dà una mano a chiudere il fortino.adattato a destra per l'appendicite di Dodò. Da applaudire per la disponibilità, ma non spinge mai, e Fazzini sul gol se lo perde lui.

Dal 69': viaggia sulla destra facendo respirare la squadra guadagnando un paio di punizioni preziosissimee siamo a cinque gol nelle ultime nove partite. Quello di oggi però è di una bellezza esagerata in un pomeriggio di grandi giocate a tutto campo. È in uno stato di fiducia clamoroso.ragioniere del centrocampo viola. Pomeriggio senza grossi acuti o topiche clamorose.: si presenta piuttosto bene al rientro fra i titolari con gol e assist in un primo tempo per palati finissimi. L'autonomia è quella che è, ma basta e avanza.

Dal 59'giocatore che fatica ancora a inserirsi negli schemi di Palladino. Timido.non benissimo. Meno propulsivo rispetto ai suoi standard, e ha colpe sulla rete ospite.: cuce il gioco sulla trequarti. Sempre pericoloso quando ha campo davanti o vede un corridoio, come quando mette in porta Adli per il vantaggio.: mette lo zampino nella rete di Adli, poi resta totalmente assorbito dai centrali azzurri sparendo un po' dalla partita.Dal 69'muscoli al servizio della squadra.oltre a Kean deve fare anche a meno di Dodò e, nonostante questo, la Fiorentina gioca un primo tempo sul velluto ritrovando un Adli in stato di grazia e un Mandragora nel momento migliore della sua carriera. Trova altri tre punti fondamentali nella corsa europea.

incolpevole sui due gol subiti, nella ripresa è protagonista con un paio di interventi di grande reattività.ha grosse responsabilità sul gol di Adli. Si riscatta mettendo a segno l'assist per Fazzini e salendo vistosamente di condizione nella ripresa.Mandragora segna un eurogol, ma lui gli concede troppo spazio.idem come sopra. Poco altro da segnalare, ma l'errore pesa.: è lui a tenere in gioco Adli involato a rete. Unica occasione in cui entra negli highlights.: partita anonima, specialmente nel primo tempo quando resta spesso in mezzo alle trame dei centrocampisti viola.

Dal 76': ingresso positivo, prova a rendersi pericoloso coi suoi inserimenti.parte anche benino, poi si innervosisce e cala vistosamente sia dal punto di vista del ritmo che dell'attenzione. Non incolpevole sul secondo gol subito.Dal 46'mette ordine a una mediana che stava faticando tremendamente.: unico a salvarsi in un primo tempo tremendo. Cerca spesso il fondo andando al cross.: mezzo passaggio a vuoto. Prova a gestire come può i pochi palloni che gli vengono recapitati.: un'ora di niente. Poi è bravo a farsi trovar pronto e ad accorciare le distanze.

Dall'82' Konate SV.vince il ballottaggio con Colombo e non si capisce bene perché. Tanta buona volontà e poco altro.Dal 46' Colombo 6: dal suo ingresso l'Empoli cambia volto, soprattutto nella manovra offensiva.rinuncia a Colombo per Solbakken, scelta che non lo ripaga. L'Empoli gioca una prima frazione troppo remissiva e va sotto di due reti. Prova a cambiare le carte in tavola, riuscendoci, nella ripresa. Perdere a Firenze ci sta, ma forse serviva un po' più di coraggio.