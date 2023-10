Fiorentina-Empoli (lunedì 23 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Italiano deve fare a meno degli infortunati Christensen, Dodò, Yerry Mina e Castrovilli. Dall'altra parte Andreazzoli non può contare su Bereszynski, Pezzella e Daniel Maldini.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.