Fiorentina-Empoli, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze domenica 19 febbraio, alle ore 15:00. Sarà la sfida numero 26 nella massima serie tra le due squadre, reduci una dalla super vittoria in Conference League sul Braga e l'altra da un pari di rimonta casalingo con lo Spezia. I precidenti recitano: 11 vittorie viola, sei azzurre e otto pareggi, tra cui lo 0-0 nel match d’andata.



DOVE VEDERLA - Fiorentina-Empoli, calcio d'inizio alle 15 di domenica 19 febbraio al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All. Italiano



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti