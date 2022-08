Nuovi aggiornamenti sull'asse di mercato tra Empoli e Fiorentina. I viola sono pronti a dare il via libera per il ritorno in azzurro del centrocampista polacco Zurkowski. Invece vanno registrate delle frenate nelle trattative per il trequartista albanese Bajrami alla Fiorentina e per l'attaccante esterno Kouamé all'Empoli.