Nemmeno il turno infrasettimanale e la partita in notturna fermano i tifosi della Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, circa un migliaio di supporter si sono già assicurati il biglietto per il Mapei Stadium. Alcuni tramite pullman organizzati, altri invece si muoveranno con le auto privare per velocizzare le operazioni di rientro. Nonostante non sia un festivo la risposta è stata ottima. Al seguito della squadra anche il presidente Rocco Commisso.