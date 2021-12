La sinergia fra ladie la prima squadra allenata dacontinua a gonfie vele. In stagione sono stati tanti i ragazzi convocati (Frison, Egharevba, Munteanu e Agostinelli), ma per la prima volta in stagione questa simbiosi ha reso anche felice uno dei nuovi talenti in rampa di lancio nel settore giovanile viola:che ha trovato l'esordio assoluto in Serie A nei minuti finali della sfida fra Fiorentina e Sampdoria.Attaccante classe 2003, muove primi passi nellaprima di approdare nel settore giovanile del, all'epoca in Serie A. Dopo 3 stagioni in amaranto arriva la chiamata dellache per Distefano rappresentava già un sogno.(e di Diego Armando Maradona) ha subito detto sì alla corte dagli uomini viola Niccolini e Cappelletti convinto daJolly offensivo, Distefano può giocare da seconda punta, in stagione ha già segnato due gol e un assist contro l'Inter in quel ruolo, è però da esterno d'attacco che la Fiorentina sta cercando di "svilupparlo". Lui che è un destro naturale, ama partire a sinistra per accentrarsi e, dopo(oggi in prima squadra) e(passati alla Juventus) si sta inserendo in una batteria di esterni d'attacco che in Italia fra i giovani oggi scarseggiano, e che quindi sono considerati merce rara anche in chiave futura.Per la gioia diche ha parlato privatamente con Distefano facendogli i complimenti personali per l'esordio allargandoli poi anche al padre, emozionatissimo, e presente in tribuna. Per un sogno viola che sta prendendo sempre più forma.