Una squadra più esperta e dal profilo maggiormente internazionale. Questa è la differenza più importante tra la rosa dell’anno scorso e quella attuale. Questo quanto troviamo scritto su La Repubblica Firenze, oggi in edicola. Il raffronto è tutto nei numeri: l’anno scorso la formazione della Fiorentina, allenata da Montella, si presentava al via con l’età media più bassa: 25 anni e prima posizione nella speciale classifica davanti a società quali Milan, Sassuolo, Udinese e Verona. Beata gioventù. Tanto che l’inesperienza era la giustificazione spesso usata dalla dirigenza per giustificare i momenti critici dello scorso anno. Il mantra era infatti: date tempo a una squadra giovane di potersi fare le ossa. Una scelta ponderata, ma che forse ha fatto riflettere la stessa dirigenza, come dimostrano gli acquisti dei “veterani”: Borja Valero, Bonaventura, Callejon. L’età media è difatti passata a 27,5 anni, e il salto è evidente