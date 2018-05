Valentin Eysseric ha segnato uno dei gol nella rimonta della Fiorentina contro il Genoa. Come scrive Il Corriere dello Sport, il trequartista francese gode di grande stima in società a partire dal club manager Giancarlo Antognoni. Lo stesso Stefano Pioli apprezza le sue qualità, e infatti non ha lesinato nei suoi confronti complimenti pubblici che di solito rifugge per ovvi motivi di equità. Non è mai troppo tardi e chissà che Eysseric non sia ancora in tempo per guadagnarsi un’altra possibilità nella prossima stagione. I talenti a volte vanno saputi aspettare.