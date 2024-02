Fiorentina, faccia a faccia fra Italiano e la squadra. Ecco cosa ha chiesto il tecnico

La Fiorentina si è infilata in un circolo vizioso di risultati in un 2024 che non l'ha ancora vista vittoriosa e che l'ha portata dal quarto all'ottavo posto nella classifica di Serie A. Un momento difficile, sia per la squadra che per la piazza, culminato con la brutta sconfitta di Lecce, sia per quello che riguarda il risultato che per quello che concerne la scialba prestazione. La squadra sembra essere smarrita e per questo è stato necessario, per Vincenzo Italiano, tentare di tirare di nuovo le fila facendo ritrovare la retta via ai suoi. Secondo quanto racconta stamani il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un confronto negli spogliatoi fra il tecnico ed i suoi ragazzi. Il quotidiano racconta anche ciò di cui si è parlato nelle segrete stanze.



FACCIA A FACCIA - Sono diversi i temi che ha toccato il tecnico: "Contavano stavolta le parole di tutti, nessuno escluso, dell’allenatore e di ogni singolo calciatore: si sono aperti e detti quello che c’era da dire ben oltre una marcatura e una diagonale fatte male, di una rincorsa mancata e di un gol sbagliato. Certo, da lì hanno iniziato, ma occorreva andare ben oltre. Stimolati e forse provocati dalle parole pronunciate da capitan Biraghi a Via del Mare, con l’adrenalina sì in circolo ma anche con la lucidità di voler dire proprio quello che stava dicendo, il gruppo viola non ha lasciato nulla indietro e nulla lascerà nei prossimi giorni". Il riferimento è al post partita del Via del Mare, in cui Biraghi ha parlato di figura vergognosa fatta dalla Fiorentina.