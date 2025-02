CALCIOMERCATO

si è presentato oggi al Viola Park da nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole:"È stata una trattativa lunga e complicata, poi siamo riusciti a concluderla. Il Marsiglia c'era fino all'ultimo, ma poi ho deciso di venire qua. Vlahovic? Sì, ci ho parlato, mi ha detto che la città è bellissima e che si sta bene. Così come lo stesso ha detto Nico Gonzalez".- "Mi sono trovato benissimo fin dai primi giorni, ho trovato un gruppo straordinario. Kean sta facendo benissimo, tutti vorrebbero fare quello che sta facendo lui alla Fiorentina".

- "Mi sono sentito subito a mio agio con tutti, dentro e fuori dal campo. È da quando abbiamo 14 anni che conosco Kean. Mi ha chiamato e mi ha detto come ci si comporta alla Fiorentina. Mi ha parlato da leader, ci tiene molto a questa maglia"."Mi vedo nei due/tre di centrocampo, no credo ci sia un mio alter ego, chi merita gioca, chi vede meglio il mister giocherà in partita. Sono il ragazzo che vedete ora, tranquillo, sereno e molto felice di essere qua. Sono felice e spensierato, molto contento di iniziare questa nuova avventura a Firenze".

"No, non la sento la pressione di essere stato l'acquisto più importante, sono stato l'ultimo acquisto.""Una domanda complicata, qualcosa non ha funzionato in me nelle partite in cui ho giocato alla Juve. A gennaio ho capito che dovevo cambiare ambiente, avevo voglia di giocare perché l'anno scorso son stato quasi tutto l'anno fermo. Sono molto felice che la Fiorentina abbia puntato anche tanto su di me. Lasciare una società in cui sei stato 11 anni non è mai facile, al di là della squadra in cui sei. Spalletti l'ho salutato l'altro giorno alla partita, ma non abbiamo parlato di calcio e di Nazionale".

"Non so quanto sia servito, ma anch'io ho chiesto di accontentarmi perché avevo preso la decisione di venire qua, è stato emozionante e bello ed ora sono contento. Spero sia uno dei miei tanti pregi, mister Allegri è quello che mi ha migliorato più nel gioco in verticale perché ci insisteva molto"- " Adesso è Modric, uno dei centrocampisti più forti al mondo anche adesso. È stato molto emozionante scambiarci qualche parola all'Europeo""Ho sentito mister Palladino e mi ha convinto nella sua idea di avermi alla Fiorentina. Ci ho parlato carie volte e c'è empatia. Con Allegri è stata una chiamata più da ex allenatore e papà, per chiedermi se fossi contento."

- "La partita di giovedì è stata straordinaria, non succede tutti i giorni di vincere. Ora c'è un po' di pressione, lunedì giochiamo di nuovo con l'Inter a San Siro. Sulla città non sono così informato, ma ho un nonno e un cugino che tifano Fiorentina e me ne hanno sempre parlato bene. La società è straordinaria e si vive benissimo qua"