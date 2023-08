A seguito di un incontro questa sera con la dirigenza dello Spezia, il DG della Fiorentina Joe Barone ha parlato così a proposito dell'operazione Nzola e non solo: "Abbiamo trovato un accordo, domani lavoreremo sulle firme. Siamo contentissimi di aver trovato quest'accordo per Nzola. Voglio ringraziare Branchini, Macia e lo Spezia. Il giocatore arriva a titolo definitivo. Contropartite? Al momento no, ci stiamo lavorando, oggi si è parlato solamente di Mbala. Domani vedremo. Arrivo? Speriamo che domani possa essere già il giorno giusto. Castrovilli? Ci ho parlato, ma teniamo la situazione sotto silenzio al momento. Italiano? Lo conosce benissimo e quindi sarà un attaccante molto importante per il nostro gioco. Cabral? Siamo in dirittura per la cessione"