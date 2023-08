L'ex difensore di Serie A Felipe è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha parlato così a proposito della Fiorentina: "Mercato? Sono stati presi due grandi attaccanti e sono arrivati giocatori importanti. Beltran ha grande potenziale, se segna 20 gol diventa uno da grandissima squadra. Arthur deve riprendersi dopo anni difficili. Il mister deve mettere tutti in condizione di rendere al meglio. Cabral? Per quella cifra è stato un affare venderlo. Mina? Mi piace molto, è uno 'matto'. Ha fiducia nei propri mezzi ed è veloce, ha avuto qualche problema fisico, ma per come vuole giocare Italiano è perfetto. Terracciano? Mi piace tantissimo, è uno sempre molto sicuro anche coi piedi. Non è uno che sbraccia o gesticola tanto, ma significa che è in piena sintonia con la difesa."