Clelland, giocatrice della Fiorentina Women, ha parlato a margine di un evento a Firenze. Ecco quanto raccolto da Fiorentina.it sulla Juve: "Fiorentina e Juve squadre più forti? Quest’anno ci sono squadre che sono cresciute di livello, noi dobbiamo dimostrare di essere forti e di poter prenderci lo Scudetto. Come sta la squadra? Sta bene, due partite vinte per 2-1 potrebbero sembrare un momento difficile, ma significano solo che il livello quest’anno si è alzato tanto. Abbiamo vinto, quindi andiamo avanti. Scontro diretto in campionato col Milan? Pensiamo ad una partita alla volta. Per ora testa alla Juve, poi ci penseremo".