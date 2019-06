Alia Guagni, difensore della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni del Tgr Rai Toscana: "Cambio di proprietà della Fiorentina? Sto seguendo tutto da qui, però adesso penso solo al Mondiale. Mi concentrerò su questo quando tornerò a casa".



SU COMMISSO - "Spero che come ha detto voglia rilanciare il calcio femminile a Firenze, è un movimento in crescita e spero davvero che possa credere in noi perché possiamo regalare gioie".



SU BATISTUTA - "Se entrasse in società sarebbe tanta roba. Era un giocatore pazzesco e andavo al Franchi per vederlo".