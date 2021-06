Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina femminile, rinnova fino al 2023: "Vorrei ringraziare il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per la fiducia che mi hanno dimostrato. Ho deciso di rimanere a Firenze perché mi hanno fatto sentire importante, insieme vogliamo riscattare l’anno appena concluso e dimostrare che possiamo competere ad alti livelli. Il mio obiettivo è di far bene con la Fiorentina e guadagnare la maglia della Nazionale per gli Europei".