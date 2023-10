A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, arrivano le formazioni ufficiali di Fiorentina-Ferencvaros, seconda partita del girone di Conference League dei viola. Mister Vincenzo Italiano conferma Kayode e Gonzalez, tra i migliori nella vittoria contro il Cagliari in campionato. Davanti c'è Beltran



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All.: Vincenzo Italiano.



FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Cissé, Ramirez; Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Abu Fani, Zachariassen; Varga. All.: Dejan Stankovic