Fiorentina, Ferrari: "Il rinnovo di Palladino è il primo passo. Ci saranno altre conferme"

A pochi minuti dall'inizio di Venezia-Fiorentina, posticipo del lunedì valido per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato Alessandro Ferrari ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiazioni del Direttore Generale della Fiorentina.

DELUSIONE - "L'eliminazione porta con sé un po' di delusione, però c'è anche da considerare la crescita di questo club negli ultimi tre anni, anche a livello europeo. C'è un finale di campionato in cui la Fiorentina è in corsa per la qualificazione alle competizioni europee. La partita di giovedì lascia sicuramente grande amarezza a tutti, però quello che dobbiamo fare è pensare a ciò che ci aspetta adesso. Ci sono queste tre partite. Essere arrivati a tre gare dalla fine a giocarci ancora l'Europa significa che abbiamo dato tutto quello che potevamo, ma dovremo dare ancora di più in queste ultime sfide."

INDISPONIBILI -un giocatore fondamentale per noi, lo dicono i numeri. Come sta il ragazzo? Ha alle spalle una partita da 130 minuti, con affaticamenti vari; c'è chi è riuscito a recuperare meglio e chi no.Speriamo che almeno i primi due ce la facciano per domenica."PALLADINO - "Vogliamo andare avanti nel segno della continuità,. Ci sono tante situazioni da valutare. Dobbiamo finire la stagione, abbiamo già preparato una serie di scenari e poi vedremo bene cosa portare avanti.. Poi andremo a valutare le altre situazioni."