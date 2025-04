Fiorentina, Ferrari: "Kean? Cercheremo di trovare una soluzione. Con Adli ci diremo due parole"

, direttore generale della Fiorentina, ha preso la parola a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Italiano è un allenatore forte, ma noi ne abbiamo uno altrettanto forte (Palladino, ndr)"."Siamo ancora lì, anzi con qualche punto in più. Avremmo potuto fare addirittura meglio. La partita col Milan sarà difficile. Oggi siamo soddisfatti, poi è chiaro che i conti si fanno alla fine"."La Champions sta lassù. Noi non mettiamoci limiti, dobbiamo andare avanti e cercare di fare il meglio. Poi, se sarà Champions, faremo una festa".

"Gosens ha avuto un fastidio a un vecchio suo problema. Per fortuna sa anche come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento e stamattina si è allenato al Viola Park"."Credo che il presidente sia stato abbastanza chiaro. Moise è un ragazzo serio, che ci piace, che ci sta dando tanto. Cercheremo di trovare una soluzione. Queste cose, come sapete, non dipendono esclusivamente da noi".A DAZN: "Ci siamo trovati bene dall'inizio con Palladino e il presidente Commisso ci ha dato una mano a gennaio. Oggi siamo qui a giocarci una partita molto difficile"

"Mi rifaccio alle parole del presidente, siamo molto contenti del ragazzo. Cercheremo una soluzione che vada bene, ma non dipende solo da una parte"."Yacine stava facendo molto bene, poi ha avuto questo infortunio in allenamento, è un ragazzo eccezionale dal quale ci aspettiamo ancora tanto. Ci troveremo per fare due parole con lui e capire quale sarà il suo futuro".