Fiorentina, Ferrari: "Palladino rischia? Ci giochiamo tanto tutti"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, parla ai microfoni di DAZN prima del match sul campo del Napoli, gara valevole per la 28esima giornata di Serie A: "Sono passati pochi giorni dalla partita di Conference League, ma è una partita così importante che gli stimoli vadano oltre i recuperi fisici. Dobbiamo fare la prestazione. Come sta andando l'inserimento dei nuovi? Siamo nelle nostre mani, in una posizione dove se faremo bene potremo arrivare anche più avanti. Dipendiamo da noi, dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare".

Infine, su Palladino: "Quanto rischia? Ho risposto già giovedì, probabilmente chi non vive con noi non capisce quanta unione ci sia. Cio giochiamo tanto tutti, la squadra, noi e il mister. Prima della sosta abbiamo scontro importanti, ma siamo uniti e dobbiamo sperare di avere risultati importanti".