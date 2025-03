Fiorentina, Ferrari: "Speriamo in un rush finale di Gudmundsson. Palladino? Non c'è nulla, siamo uniti"

Prima del fischio d'inizio di Panathinaikos-Fiorentina, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League,, direttore generale viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport."La speranza è quella di vedere finalmente Gudmundsson pronto per questo rush finale"."Kean è arrivato con tanta voglia e si è trovato bene. Tanto merito va al mister e ai compagni di squadra. È stata un'operazione che ci rende felici tutti quanti e speriamo che continui così".

"Mi spiace, probabilmente chi non vive al Viola Park non capisce, non sente e non vede l'unione che c'è. Anche le parole di Daniele Pradè a fine di una partita persa sono parole per spronare il gruppo, non per dividerlo. Rocco Commisso parla col mister, noi stiamo col mister e non c'è assolutamente nulla se non un gruppo molto unito".