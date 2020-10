Nonostante la corte serrata di Inter e Milan, c'è fiducia in casa Fiorentina per il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic. Presto ci sarà un incontro con l'agente Fali Ramadani per provare a prolungare l'accordo in scadenza 30 giugno 2022. Se non ci sarà intesa, invece, il giocatore sarà ceduto, probabilmente già a gennaio, per evitare di arrivare, la prossima estate, a soltanto un anno dalla scadenza dell'accordo.