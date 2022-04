Nella sfida di ieri allo Stadio Maradona contro il Napoli, c’è stata anche una prima volta per quanto riguarda la Fiorentina di Vincenzo Italiano: il tecnico gigliato, sempre molto prudente nelle sue scelte onde evitare squilibri nell’assetto di squadra, per la prima volta dal mercato invernale ha scelto di mandare in campo, anche se non dal primo minuto, il tridente Nico Gonzalez-Cabral-Ikonè.



Quasi nessuno, tenendo conto anche dell’avversario che si andava ad affrontare, si aspettava che Italiano scegliesse questi interpreti: anche per il fatto che fino a ieri nonostante lo spessore dei tre attaccanti mai era stato proposto. E fortunatamente è andata molto bene tanto che tutti i componenti della fase offensiva viola sono andati in gol e il tempo che il mister chiedeva è finalmente stato ripagato. Dopo tante occasioni sprecate, l'attacco della Fiorentina si riscopre cinico e decisivo regalando una prestazione stellare.



Nico Gonzalez sembra aver trovato quella continuità necessaria per diventare un grande giocatore. Cabral dimostra quello per cui è stato acquistato, con un gol che ha fatto saltare di gioia Italiano stesso. Ikonè infine, cancella l'errore di san Siro con un diagonali a dir poco perfetto. Il futuro viola sta prendendo forma e con questo trio nessun ostacolo sarà insormontabile.