A poche ore dalla fine del calciomercato è arrivata la notizia che i tifosi della Fiorentina aspettavano a tempo: finalmente, dopo quasi due anni in cui non si è praticamente quasi mai visto in campo, Alekdandr Kokorin è vicino a lasciare Firenze. Anche se a titolo temporaneo, il calciatore russo si trasferirà all’Aris Limassol, squadra del massimo campionato cipriota.



L’unica questione da chiarire resta quella relativo all’ingaggio e alla percentuale che la Fiorentina dovrà comunque assicurare al calciatore: il club cipriota pare sia disposto a pagare solo una parte dello stipendio del russo, circa 300mila euro, e per questo probabilmente anche i viola dovranno partecipare al pagamento del milione e mezzo circa che gli spetterebbe. Nonostante questo ormai si può dire che, almeno in questa stagione, il russo non sarà più un giocatore viola.