La Fiorentina ritrova Franck Ribery. Il francese ieri ha lavorato in gruppo e domenica tornerà al suo posto nel cuore dell’attacco viola contro la Samp. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il fastidio muscolare accusato alla vigilia della gara contro l’Inter è rientrato e adesso che serve la sterzata decisiva per evitare di ricacciarsi nuovamente nel pantano della zona calda della classifica il francese è pronto a dettare la sua legge. Le sue giocate e la sua intelligenza tattica servono come il pane, e dopo tanti passaggi decisivi è arrivato anche il primo gol in campionato contro il Torino.