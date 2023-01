Solitamente la notizia in se non rappresenterebbe un fatto da sottolineare ma, viste le abitudini della Fiorentina nell’ultimo spezzone dei stagione, l’anno nuovo sembra cominciare in maniera diversa. Secondo quanto comunicato dal club gigliato sul proprio sito ufficiale domani, martedi 3 gennaio, alle ore 13.30 Vincenzo Italiano parteciperà alla consueta conferenza stampa della vigilia.



Il tecnico interverrà dalla Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi per analizzare i principali temi della prima partita dopo la ripresa, quella contro il Monza di Silvio Berlusconi. Una decisione che sembra andare verso una vero e proprio riavvicinamento tra società e stampa locale.