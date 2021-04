La pesante sconfitta contro il Sassuolo aveva mandato in crisi la Fiorentina, con il patron viola Commisso che aveva optato per il pugno duro, portando la squadra in ritiro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la vittoria di ieri contro il Verona ha stemperato e non poco gli animi. Commisso, Iachini e la squadra, infatti, hanno deciso dare due giorni di stop al ritiro, dando ai giocatori la possibilità di tornare a casa. Oggi e domani, quindi, la squadra non sarà in ritiro, per poi tornarci venerdì in vista della sfida contro la Juventus.