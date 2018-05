Secondo quanto riportato da La Nazione la Fiorentina avrebbe fissato un termine per risolvere la questione legata al rinnovo di Milan Badelj. Il mediano croato, il cui contratto è in scadenza a fine giugno, dovrà decidere se prolungare o meno entro e non oltre il 20 maggio. Corvino vuole avere la libertà di muoversi sul mercato per tempo qualora il capitano decidesse di andar via.