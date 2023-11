Francesco Flachi è intervenuto sulle frequenze di radio Bruno Firenze parlando così a proposito della Fiorentina: "L'attacco è il problema degli ultimi anni della Fiorentina, si gioca molto sulle fasce e poco per vie centrali. Non credo sia colpa di Italiano ma delle punte. Nzola potrebbe soffrire il salto di qualità ma era avvantaggiato dal conoscere il gioco di Italiano. Il gol potrebbe risolvere tutti i problemi. Al momento c'è troppa alternanza tra loro, alla Roma giocano sempre i soliti. Serve la continuità e ad ora non ce l'hanno. Nzola? Ha fatto una stagione buona poi è sempre andato in difficoltà. Tutti ci aspettavamo che Beltran fosse il titolare di questa squadra. Sono basito perché entrambi sono fuori dal gioco di Italiano"