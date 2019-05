« Meglio scalzi che con le Hogan », recita uno degli striscioni esposti dai tifosi della Fiorentina durante il flash mob attuato davanti al negozio Tod's, in Via Tornabuoni a Firenze, per contestare la famiglia Della Valle, proprietari della società viola. Oltre cinquecento persone si sono radunate nel centro del capoluogo toscano per protestare contro la gestione del club, nel giorno in cui Diego Della Valle ha pubblicato su La Nazione una lettera-sfogo sull'attuale situazione.



LE MOTIVAZIONI - « Si tratta di una iniziativa di protesta nei confronti di chi in questi anni ha portato la nostra amata Fiorentina nell'anonimato sportivo », spiegava la nota dei tifosi alcuni giorni fa, aprendo alla manifestazione. Ormai da due anni, la battaglia tra la piazza e la proprietà continua, con il fronte dei contestatori che ha subito un'impennata nei numeri dopo i recenti avvenimenti.



PROTESTA - Tanti cori contro la proprietà davanti al negozio Tod's, una delle eccellenze della famiglia marchigiana nel mondo. «Vaia vaia Diego, sei esoso e permaloso (oltre che assente)», «Nassel Al Khelaifi, perché la Roma? Vieni alla Fiorentina», scrivono i fiorentini. Anche stasera, al 'Franchi', in occasione della gara contro il Milan, nei primi 45' gli spalti saranno deserti: chi vorrà aderire all'iniziativa, rimarrà sotto le tribune.