La Primavera della Fiorentina, fresca di vittoria e di festeggiamenti per la vittoria in Supercoppa della scorsa settimana, viene scossa da un focolaio Covid. Il controllo successivo alla sfida di tre giorni fa contro il Torino ha portato in seno la brutta sorpresa: sei giocatori positivi. "Un possibile veicolo del focolaio, ma è ovviamente soltanto un’ipotesi, potrebbe essere stata la festa in discoteca che i giovani della Fiorentina si sono concessi dopo l’importante successo con i cugini dell’Empoli", scrive La Nazione. Le condizioni dei calciatori fortunatamente non destano preoccupazione. Non sembra a rischio il prossimo impegno di campionato domenica a Ferrara contro la Spal, visto che, in questa situazione, il numero dei contagiati non è tale da prevedere slittamenti.