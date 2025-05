Getty Images

Brutte notizie in arrivo da Venezia per la Fiorentina. I viola, che contro i veneti hanno dovuto fare a meno di Gudmundsson e Kean per problemi fisici, non avranno Folorunsho e Beltran nella prossima partita contro il Bologna.

Il centrocampista e l'attaccante, diffidati, sono stati ammoniti all'85' e nel recupero e salteranno lo scontro diretto per un piazzamento nelle prossime coppe europee.