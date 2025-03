Fiorentina, Folorunsho: "Voglio legarmi a questo club. Sono tornato al 100%"

Getty Images

Da semplice comprimario con Conte a elemento di primo piano con Raffaele Palladino.ha ritrovato rendimento e continuità da quando è partito in prestito in direzione Firenze. Il ragazzo è tornato da poco da un infortunio e di questo e altri temi ha parlato in un'intervista rilasciata a Radio Bruno: "Sto bene. Mi sono ripreso da un infortunio fastidioso, con tempistiche particolari, ma ora sono felice perché posso aiutare la squadra. Il primo colpo l'ho preso contro il Como, mi ero ripreso, ma a Verona ho subito un colpo nello stesso punto e si è creato un versamento. Sono stato un po' sfortunato, ma adesso sono al 100%."

"Sappiamo tutti cosa significa per Firenze battere la Juventus. Vincere 3-0 ci ha dato grande entusiasmo, e queste settimane le abbiamo vissute con grande energia. Possiamo dirlo: ci voleva una vittoria del genere. Abbiamo i mezzi per fare bene, ma in questi periodi si fa un po' fatica a trovare la strada giusta. La vittoria contro la Juventus ci è servita per dare stimoli importanti al gruppo."- "Una città particolare. Tutti sanno che tifo Lazio, e dovevo difendere i miei colori in una classe piena di giallorossi.""Sarà una partita difficile. Loro sono forti, ma il mister ci metterà in campo nel modo migliore. Noi daremo tutto e speriamo di regalare una gioia a noi stessi e ai tifosi."

- "Sta facendo un campionato straordinario. Le sue potenzialità si vedevano già, ma quest'anno sta emergendo agli occhi di tutti. Me lo aspettavo. Speriamo continui così e segni ancora di più. È un giocatore forte, al centro della Nazionale e della Fiorentina. Sono contento per lui."- "L'ho già detto: vorrei costruire qualcosa di importante con la Fiorentina. Ho sempre cambiato squadra, ma ora voglio legarmi a una tifoseria e a un club. Sto veramente bene qui a Firenze. La Champions? Sarebbe importante, ma alzare un trofeo a Firenze sarebbe unico."