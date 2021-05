Sulle pagine odierne di Tuttosport si fa il punto della situazione per quanto riguarda la panchina della prossima stagione della Fiorentina. Come spiega il quotidiano, le piste che portano a Gennaro Gattuso e Ivan Juric si stanno complicando per il club viola ed è per questo che Paulo Fonseca è diventato più di un'ipotesi ma nulla è deciso ancora. Sicuramente i primi giorni della prossima settimana saranno molto importanti per iniziare a fare una prima scrematura di nomi e per eventualmente concentrarsi su un profilo ben definito.