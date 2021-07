L'ex direttore sportivo della Fiorentina,, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:"Non condivido molto l'opinione che l'Italia ieri ha vinto alla vecchia maniera. Gli azzurri sono partiti benissimo, pressando alto e cercando di bloccare il palleggio spagnolo. La qualità dei rossi ha messo in difficoltà l'Italia che però ha sempre avuto un coraggio e una fisicità importante nella partita. Ci sono state due facce dell'Italia di Mancini: una sulla falsa riga dell'Europeo, un'altra di una squadra abituata a soffrire.? E' stato merito didi intravedere tutte le qualità di Federico. E non era semplice, visto che non era neanche un titolare della Primavera. Chiesa ha giocato in diversi ruoli e sistemi, rappresenta qualità e quantità nel suo gioco".Sull'attualità viola: "? Io sono solo uno spettatore. Posso capire la ragione per la quale la Fiorentina ha cercato di prendere, dava un certo tipo di garanzie. Poi quello che è successo in quei 23 giorni... Ho visto l'interesse per Sergio Oliveira, Guedes e Corona e poi la fine di questa storia. Non ho i dettagli sufficienti per commentare questa vicenda. Gattuso però ha portato dei fatti, perché non ha mai avuto assistiti del l'agente portoghese. La scelta diè ottima: segue la linea di calcio di Sarri e De Zerbi, spero che la società prenda dei giocatori adatti al suo gioco.E' una vecchia discussione, parliamo di interpreti importanti nel calcio di oggi. Tutti i top club hanno bisogno di trattare con i procuratori, così come ha fatto la Fiorentina.? Il giocatore ha due anni di contratto. E' un attivo per la società. Le parti si trovano ogni giorno ai campini, sarà facile parlare. Poi per arrivare al rinnovo servirà la buona volontà del giocatore e la bravura della società. Dusan ha un profilo tecnico e atletico di altissimo livello e con un evoluzione normale arriverà al top mondiale. La mobilità per la sua altezza non è banale, forse in Ibrahimovic.? La sposo sempre. Mi piacciono i giocatori che hanno ampi margini di miglioramento e fame di vincere.è un giocatore di qualità indiscussa, non può cambiare da solo la storia di una squadra. Però insieme a buoni giocatori, può fare una grande Fiorentina".