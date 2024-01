Fiorentina, frenata anche su Ruben Vargas. Perché l'affare rischia di saltare

Sfumato il colpo Brian Rodriguez, adesso la Fiorentina continua a guardarsi intorno per riuscire a regalare un nuovo esterno offensivo a Vincenzo Italiano. Adesso, il nome più accreditato sembra essere quello di Ruben Vargas dell'Augusta. Tuttavia, sembrano esserci diversi ostacoli all'orizzonte anche su questo fronte. In questo momento, scrive stamani il Corriere dello Sport, siamo sostanzialmente al muro contro muro per quanto riguarda le due società.



VALUTAZIONI - "La Fiorentina chiuderebbe a 7-7,5 milioni, non vuole spingersi più in là; l’Augsburg continua ad essere fermo sulla richiesta di dieci milioni". Una distanza che non sembra così ampia, ma che potrebbe diventare in colmabile. In prima battuta, perché la Fiorentina non vuole muoversi dalla sua valutazione e vorrebbe dettare le condizioni economiche dell'affare. Poi, la società non pare così convinta da Vargas per quanto riguarda il profilo prettamente tecnico. A questo punto è possibile che la Fiorentina decida di virare su altri obiettivi.