Brekalo voleva tornare in serie A dopo la bella esperienza con la maglia del Torino. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con il Monza e, sopratutto, la Fiorentina ma entrambi i club non hanno affondato il colpo e ora Josip sta valutando con la propria famiglia di tornare a giocare in patria. La Dinamo Zagabria ha raggiunto un’intesa di massima con il Wolfsburg per una cessione a titolo definitivo dell’esterno classe 98’.



LA SITUAZIONE- Brekalo nella Dinamo Zagabria è cresciuto, li ha passato 10 anni della sua carriera. Il legame c’è ed è forte tanto quanto la voglia di misurarsi, di nuovo, nel campionato italiano. Il club croato attende una risposta definitiva nella giornata di domani.