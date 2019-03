La prova del campo condanna la Fiorentina. Delle nove squadre che precedono la formazione di Pioli in classifica, questa ne ha battute solamente due: Atalanta e Milan, entrambe nel girone d'andata. Per il resto, il piatto piange: cinque sconfitte e sei pareggi. Il conto è presto fatto: dodici punti in tredici gare giocate contro chi sta davanti. Media: 0,92 punti per partita. «Dobbiamo vincere gli scontri diretti», ha dichiarato il tecnico gigliato dopo la sconfitta contro l'Atalanta, in riferimento alla corsa all'Europa League tramite il campionato. E fino a oggi, da quel punto di vista, i viola non si sono dimostrati all'altezza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.