Rischia di naufragare l'affare che avrebbe dovuto portare Aster Vranckx dal Wolfsburg alla Fiorentina. Il club tedesco, si legge sul Corriere dello Sport in edicola stamani, avrebbe infatti cambiato le carte in tavola chiedendo 12 milioni di euro per il cartellino del belga dopo i 7 inizialmente pattuiti. Una richiesta che ha indispettito l'area tecnica viola e che ora rischia di frenare la trattativa.