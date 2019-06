Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nella quale ha parlato, tra le altre cose, di Federico Chiesa e Gianluigi Buffon.



CONSIGLIO A CHIESA - “Con la proprietà viola credo che fosse il momento di cambiare, c'è stata una rottura senza ritorno. Ora vedo tanto entusiasmo da parte di Commisso, quindi gli faccio un grosso in bocca a lupo. In questi giorni si capirà che intenzioni ha con la Fiorentina, a partire dalla faccenda Chiesa che è la più importante di questo mercato estivo. Fossi in lui rimarrei un altro anno almeno, c'è una piazza innamorata di lui e farei un altro anno in viola da protagonista e da capitano, credo che gli serva anche da un punto di vista personale sul piano della responsabilità e un domani forse sarà il momento di cambiare per trovare una squadra di livello europeo".



SU BUFFON - “Ho visto Gigi quest'anno col PSG, credo che stiamo arrivando alla fine ed era giusto concludere così, poi probabilmente è ancora motivato e torna ancora a casa sua. Penso che possa essere un buon finale, non credo che torni da protagonista perché per me Szczesny ha fatto vedere tutto il suo valore. Credo che si debba puntare ancora su di lui. Buffon se torna chiuderà lì dove ci potrà essere un futuro da dirigente”.