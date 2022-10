Quest’oggi sulle pagine de Il Corriere Fiorentino, a pochi giorni dall’annuncio del suo ingresso all’interno della Hall of Fame Viola, l’ex portiere diha commentato questo annuncio. Questi i temi trattati"Mi sentivo già un giocatore rappresentativo della Fiorentina, ma sapere che il 24 ottobre entrerò definitivamente nella storia viola è un messaggio forte. Mi sento un privilegiato”.Il portiere viola è partito da uno degli eventi che ha segnato la sua esperienza in viola,: "Ci guardammo in faccia, era una missione impossibile: o andavamo ognuno per la propria strada a caccia di ricchi ingaggi, o dimostravamo di essere uomini capaci di un’impresa. Non ce ne fu uno che scelse la prima opzione. Quella squadra era un gruppo vero, dove Prandelli era un direttore d’orchestra preparatissimo. Ma la musica la fanno i musicisti.ma mi affiancò un portiere (Boruc, ndr ) per disturbarmi anche umanamente. Dicevano che ero rotto, mi misero nelle condizioni di andarmene a meno di non sentirsi un peso nel club che amavo".Infine ha concluso parlando anche di: "In area è letale. Nella Lazio giocano tutti per lui, servirà massima concentrazione.Se mi invitano corro, il mio numero ce l’hanno. Altrimenti potrei davvero accettare l’invito della Fiesole e andare a tifare la Fiorentina in curva"