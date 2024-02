Fiorentina-Frosinone, le formazioni ufficiali: Belotti dal 1'

Redazione CM

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina e Frosinone per l'anticipo delle 12.30:



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano



FROSINONE: (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco