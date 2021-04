I tifosi della Fiorentina, che non possono partecipare attivamente alla gara Fiorentina-Juventus, hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla squadra viola. Durante l'ingresso in campo della squadra, infatti, i sostenitori hanno dato vita ad uno spettacolo pirotecnico, con tanti fuochi d'artificio partiti dietro la Curva Fiesole.