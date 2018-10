Allenamento al gran completo per la Fiorentina, in vista del match di domenica del "Franchi" contro il Cagliari. Sicuro assente solo Norgaard, Pioli è intenzionato a schierare dal primo minuto sia Biraghi in difesa, reduce dalle fatiche con la Nazionale (ma occhoo ad Hancko) sia Benassi, che ha superato i postumi della contusione patita contro l'Atalanta. Ballottaggio in attacco tra Mirallas, in vantaggio, e Pjaca per completare il tridente con Chiesa e Simeone.