Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la brutta sconfitta di Torino: "Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso. Vengo a Firenze, parlo con tutti e poi devo vedere queste brutte partite. Massima fiducia? Insomma, massima… Vediamo succede con l’Inter. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine del girone di andata, più punti possibili per migliorare questa situazione, l’obiettivo è restare in Serie A, assolutamente. Non ho ancora parlato con la squadra, lo farò in treno. Sinceramente dobbiamo fare tutti molto di più, vediamo se il mercato può darci una mano ed uscirne più forti."